Nestorović (Ekološki ustanak): Vučić preti i plaši građane umesto da rešava krizu

Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović je ocenila da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „umesto da rešava krizu koju je sam izazvao, preti i plaši građane jer mu je to jedino ostalo“.

„Država nije njegova privatna svojina, niti sredstvo za zastrašivanje“, rekla je Nestorović za agenciju Beta povodom današnje Vučićeve konferencije za medije.

Poslanica Ekološkog ustanka je kazala i da „građani nisu neprijatelji“ već „oni kojima on (Vučić) duguje odgovornost“.

„Obećava red i mir, a zapravo širi haos“, kazala je ona.

Rekla je i da ono što Vućić danas nazvao „zatišjem“, „nije znak mudrosti već nemoći“, te da „odlučna akcija“ koju je on obećao, nije plan za budućnost, već „priznanje da vlast nema nikakav odgovor osim sile“.

„Naša odlučnost je drugačija: da branimo pravo na protest, slobodu govora i život bez straha. Nećemo da građani budu podanici jednog čoveka, nego slobodni ljudi u demokratskoj državi“, kazala je Nestorović.

Istakla je da Srbiji „ne treba zatišje pred udar“, već „poltičko rešenje i smena vlasti koja je građane pretvorila u svoje taoce“.

(Beta)

