Nestorović (Ekološki ustanak): Vučić suspenduje Ustav pošto mu izbori ne odgovaraju

Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović ocenila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić zloupotrebljava Ustav i tumači ga onako kako njemu odgovara, pošto trenutno ne želi da raspiše izbore.

Nestorović je za dnevni list Danas kazala da Vučić najviši pravni akt koristi kao „paravan za ličnu političku volju“.

„Njegova uloga nije da bude vrhovni arbitar političke krize, već da postupa u skladu sa parlamentarnim poretkom. Kada jedan čovek sebi daje za pravo da procenjuje da li demokratija ‘na redu’, to znači da institucije više ne odlučuju, već on. Ovo je jasan signal da vlast ne želi izbore i da je spremna da suspenduje demokratsku logiku sistema kako bi sačuvala kontrolu“, ocenila je poslanica.

Po njenim rečima, vlast svodi Ustav na tehnički izgovor, a Srbija funkcioniše kao personalizovana vlast, a ne kao parlamentarna republika.

(Beta)

