Nestorović (Ekološki ustanak):Jedan veliki protest ne menja sistem, neophodna politička artikulacija

Poslanica pokreta Ekološki ustanak Danijela Nestorović ocenila je danas da je moguća repriza velikog protesta koji je održan 15. marta prošle godine u Beogradu, ali da jedan skup sam po sebi neće promeniti sistem.

Ona je kazala za dnevni list Danas da društvene tenzije nisu rešene i da su građani nezadovoljni, ali da je neophodna politička i institucionalna artikulacija zahteva kako bi se sprečilo rasipanje energije.

„Protest može da pošalje snažnu poruku, može da oslabi narativ vlasti da je sve pod kontrolom, ali bez jasnih političkih zahteva i artikulacije, energija se lako raspline. Za režim bi ponavljanje takvog događaja značilo dodatni pritisak i gubitak osećaja potpune stabilnosti“, navela je Nestorović.

Po njenim rečima, posle velikih okupljanja postoji opasnost od razočaranja, ako se ništa konkretno ne promeni.

U Beogradu je 15. marta 2025. održan skup na kom je po informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) bilo oko 107.000 ljudi, dok je Arhiva javnih skupova saopštio da je prisustvovalo između 275.000 i 325.000 građana.

(Beta)

