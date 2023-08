Nestorović: Krivičnim prijavama poručujemo vlastima da će odgovarati, ovo je borba za institucije

Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović izjavila je da krivične prijave koje podnosi protiv predstavnika vlasti predstavljaju „zalog za budućnost“, napominjući da „pokušava da tim komiranim tužiocima predoči da će jednoga dana odgovarati za namerno, umišljajno ubistvo srpskog pravosuđa, odnosno tužilaštva“.

„Ovo je moja borba za buđenje institucija sistema, za koje, koliko god da su trenutno u komatoznom stanju, postoji nada u meni da će se probuditi i da će konačno krenuti reforma sistema“, istakla je Nestorović, u razgovoru za agenciju Beta, koja je sa kolegama iz opozicije nedavno podnela krivičnu prijavu protiv generalnog sekretara Skupštine Srđana Smiljanića jer je, naveli su, onemogućio opoziciji da Ustavnom sudu podnesu zahtev za ocenu ustavnosti Zakona o planiranju i izgradnji.

Nestorović, koja je advokat po profesiji, je istakla da „pre svega ovde misli na pravosudni sistem, kao jedan od stubova vlasti“.

„Ne smem i neću dozvoliti da tužioci i sudije koji iz samo njima znanih razloga još uvek ćute, ne ustanu i ne podignu glas protiv ubistva pravosuđa. Ostaće negde zabeleženo da je pokušaj borbe postojao i ako uspemo, a nadam se da hoćemo u ovoj borbi, svi koji su doprineli ovakvom urušavanju pravnog sistema, biće kažnjeni. Ovakve greške se ne opraštaju“, poručila je Nestorović.

Ona je ocenila da brojnim krivičnim prijavama opozicija postiže da predstavnici vlasti „postaju nervozni“, dodajući: „To je isti onaj neprijatni osećaj kada znate da vas neko posmatra“.

„E, pa posmatraju vas ljudi koji beleže svako vaše zlodelo. Borci za pravdu i vladavinu prava su ti koji imaju taj zadatak da podnošenjem prijava protiv predstavnika vlasti, pokažu da su istrajni u svojoj nameri i da neće stati dok lica odgovorna za zlodela, ne budu snosila posledice“, rekla je Nestorović.

Ona je navela da, kao i kolege sa kojima je podnela krivičnu prijavu protiv Smiljanića, još uvek nisu dobili informaciju šta se sa njom dešava.

„Rečeno nam je prilikom predaje da se raspitamo za 7 – 10 dana, od tada. Navodno, godišnji su odmori inače bi odmah odreagovali. Ovde sam namerno sarkastična jer je opšte poznato kako usporeno radi naše pravosuđe. Naravno da ćemo u toku sledeće nedelje otići da se raspitamo koji zamenik javnog tužioca je zadužen predmetom“, objasnila je Nestorović.

Pema njenim rečima, „tužilaštvo bi moralo da poštuje Zakon o krivičnom postupku i Krivični zakon Republike Srbije“.Međutim, dodala je, „kako sam i sama advokat već 20 godina, jasno mi je da je politizacija tužilaštva i ogroman pritisak na rad tužilaštva, kao i način izbora i postavljenja tužilaca, doveo do toga da tužioci, ne poštuju Ustav i zakone svoje zemlje, već rade po naređenju“.

„Naravno, ne svi. Najveće uvažavanje izuzecima koji časno obavljaju svoju funkciju. Takve tužioce treba nagraditi jer mogu samo da zamislim kroz kakav pakao prolaze u svom trudu da budu nezavisni. Nisam sigurna da je sazreo trenutak da ova krivična prijava bude pretočena u optužni predlog“, ocenila je Nestorović.

Nestorović je istakla da je neće obeshrabriti u borbi ako i ova sadašnja naiđe na negativan odgovor tužilaštva, kao kad je ranije krivičnu prijavu podnela protiv pripadnika policije jer su „mučki prebili aktiviste u slučaju ‘miniranje planine Starica’ i prinudili ih da potpišu izjave o navodom izvršenju krivičnog dela iako je evidentno da su pretrpeli tortutu i zlostavljanje“.

Kako je potvrdila, podnosioci krivične prijave protiv generalnog sekretara Skupštine, obratiće se Venecijanskoj komisiji ako tužilaštvo ne bude reagovalo, ali i podneti inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o planiranju i izgradnji, kao preostalo mada slabije pravno sredstvo u odnosu za takav zahtev.

„Venecijanska komisija je delimično pohvalila reforme srpskog pravosuđa. Ova krivična prijava i istupanje hrabrih tužiteljki Punović i Savović, inspektora Milenkovića i Mitića, pokazuju da se iznutra, iz tih institucija počinju buniti protiv zločina i da sistem ne funkcioniše. Da su te navodne reforme, bile samo kozmetičke promene“, ukazala je Nestorović.

Ona se složila sa konstatacijom da su ova krivična prijava i protest „Srbija protiv nasilja“, zakazan za subotu u Beogradu, jedna celina, pogotovo što imaju za temu Zakon o planiranju i izgradnji.

„Svakome ko prati dešavanja na političkoj sceni Srbije, jasno da ovaj i Zakon o upravljanu preduzeća u javnoj svojini, čiji je predlog Vlada usvojila, zapravo vode ka potpunom uništenju Srbije. To se ne sme dozvoliti“, naglasila je Nestorović.

„Naš je zadatak da uperimo svetla reflektora na problem, preduzmemo sve radnje koje su dozvoljene da ovi zakoni koji su štetni po interes građana Srbije, ne zažive i konačno, ukoliko neće institucija, tu je ulica. Ova vlast reguje samo na pritisak. Moramo biti istrajni, uporni i jaki. Pravda je spora ali dostižna. Doći će i to vreme i to uskoro. Do tada, borba na svim frontovima i nema odustajanja i predaje“, pozvala je Nestorović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.