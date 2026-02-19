Nestorović o zahtevu studenata: Podneću zahtev za sednicu o Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici

Poslanica pokreta Ekološki ustanak Danijela Nestorović izjavila je večeras da će, na poziv studenata Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, podneti zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o budućnosti te visokoškolske ustanove.

Ona je na društvenoj mreži Iks (X) napisala da je za zakazivanje sednice potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika.

„Pozivam sve opozicione kolege da svojim potpisom omoguće da se o ovom pitanju raspravlja javno, institucionalno i odgovorno. Ako tražimo odgovornost vlasti – onda je moramo zahtevati u skupštini. Ovo nije tema za tišinu“, ocenila je Nestorović.

Studenti Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici zatražili su ranije danas od svih poslanika u skupštini Srbije da pokrenu proceduru za sazivanje vanredne sednice parlamenta povodom statusa tog Univerziteta.

„Reč je o pitanju od suštinskog značaja za obrazovni sistem i nacionalne interese Republike Srbije“, navodi se u saopštenju koje su na Instagramu prenele njihove kolege nekoliko beogradskih i novosadskih fakulteta.

Studenti i zaposleni na Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici više puta su u prethodnom periodu ukazali na probleme koje će njihovom radu i studiranju doneti Zakon o strancima, koji su usvojile kosovske institucije.

Početak primene tog zakona u martu poklapa se i sa najavama kosovskih zvaničnika o integraciji srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija u kosovski sistem.

(Beta)

