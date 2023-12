Nestorović: Stav pokreta isti – ne idemo ni u jednu koaliciju, protest nije bio pokušaj 'Majdana'

Nosilac liste „Mi – glas iz naroda“ Branimir Nestorović izjavio je danas da je stav tog pokreta o koalicijama na nivou Beograda ostao nepromenjen, odnosno da ne ulaze u koaliciju ni sa kim, kao i da sinoćni protest u Beograd nije bio pokušaj „Majdana“, već ispipavanje pulsa.

„Za ponavljanje izbora potrebno je animirati naše pristalice i treba da se dogovorimo kako da nove izbore iznesemo organizaciono. Zato će na današnjem sastanku rukovodstva pokreta biti odluka o organizacionim pitanjima koja se tiču ponavljanja izbora u glavnom gradu Srbije“, rekao je Nestorović za Sputnjik Srbija.

Prema njegovim rečima, na nedeljnim protestima u Beogradu pokušano je „da se nešto uradi“, ali nije se radilo o pokušaju „Majdana“.

„Mislim da oni neće odustajati i plašim se da ‘Majdan’ dolazi. To sam rekao više puta, čak i sinoć kada me je zvao neko od novinara. Rekao sam da je ovo samo ispipavanje pulsa, kako će policija i država reagovati i ne verujem da će odustati, zato što bi to bilo političko samoubistvo za njih. Ako bi posle svega odustali, mogli bi da se slobodno raziđu kućama“, naveo je on.

Nestorović je naveo da se zna šta je „Majdan“ i da bi to značilo upotrebu vatrenog oružja i žrtava, kao i da će se pokret „Mi – glas iz naroda“ u tom slučaju opredeljivati.

On je demantovao da stoji iza naloga na Iksu (X), navodeći da nema nalog na toj društvenoj mreži, te da izjave koje su prenosili mediji odatle nisu zapravo njegove.

„Znate i sami kako to izgleda na mrežama. Kao što ne mogu da se izborim ni sa desetinama lažnih reklama za neke čudotvorne preparate koje ja kao reklamiram. Prijavljivao sam to i policiji i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. To je skoro nemoguće istrebiti. I onda se pomiriš sa tim da se to tako dešava“, kazao je Nestorović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.