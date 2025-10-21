Nestorovićev pokret: Podrška građanima Panteleja za očuvanje zelenila, niška vlast ih ne čuje

Pokret Mi snaga naroda poručio je danas da podržava građane niške opštine Pantelej u, kako je istakao, njihovim legitimnim zahtevima za očuvanjem zelenila i stvaranjem parkova u njihovom naselju, jer gradska vlast ne radi u njihovom interetesu tako da su primorani na proteste.

„Iako su radovi na spornoj parceli trenutno obustavljeni i građanima je dato novo obećanje od strane vlasti, smatramo da je ova situacija ilustracija kako bez pritiska ne bi bilo ni rešenja za građane“, istakao je pokret, koji predvodi Branimir Nestorović.

Kako je navedeno, „protesti stanovnika Gospodske i Ulice Milovana Krstića jasno pokazuju koliko je važno da se glas građana čuje i da se poštuju dogovori“.

„Vlast je obavezna da ispuni svoja obećanja i obezbedi prostor za odmor i igru, umesto dodatnih stambeno-poslovnih objekata koji samo dodatno opterećuju već gusto naseljeno područje“, rečeno je u saopštenju.

„Naša zajednica ne traži ništa više od osnovnog prava na zelene površine koje su neophodne za kvalitetan život“, a „situacija u Panteleju ponovo ukazuje na to da niška vlast ne deluje u interesu građana, već su građani bili primorani na proteste kako bi se njihovi zahtevi čuli“, navodi se u saopštenju.

Pozivamo nišku vlast da „ispuni svoja obećanja i pruži konkretne informacije o budućim planovima i rešenjima. Ako se to ne dogodi, podržavamo pravo građana na protest i novu blokadu Bulevara Svetog Pantelejmona“, saopštio je Pokret Mi snaga naroda, ističući da su zelene površine osnovno pravo građana i da ih treba očivati i unaprediti.

(Beta)

