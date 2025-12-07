Netanjahu: Izrael i Hamas su vrlo blizu druge faze mirovnog sporazuma

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se očekuje da će njegova zemlja i palestinski pokret Hamas „vrlo brzo preći u drugu fazu prekida vatre“, nakon što Hamas vrati posmrtne ostatke poslednjeg taoca u Pojasu Gaze.

Netanjahu je novinarima na konferenciji sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, koji je u poseti Izraelu, rekao da bi druga faza prekida vatre, koja uključuje razoružanje Hamasa i demilitarizaciju Gaze, mogla da počne već krajem meseca.

Hamas i dalje drži posmrtne ostatke Rana Gvilija, 24-godišnjeg policajca koji je ubijen 7. oktobra 2023. godine i čije telo je prebačeno u Gazu.

Druga faza uključuje i raspoređivanje međunarodne vojske za obezbeđivanje Gaze, kao i formiranje privremene palestinske vlade koja će voditi svakodnevne poslove pod nadzorom međunarodnog odbora, na čelu sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldom Trampom (Trump).

Hamas tvrdi da nije uspeo da dođe do svih posmrtnih ostataka jer su zatrpani u ruševinama izraelskih napada, dok je Jerusalim optužio pobunjenike za odugovlačenje i zapretio da će nastaviti sa napadima ili obustaviti dotok humanitarne pomoći ukoliko se svi ostaci ne vrate.

Merc je rekao da Nemačka pomaže u sprovođenju druge faze primirja slanjem oficira i diplomata u civilni i vojni koordinacioni centar koji SAD vode na jugu Izraela, kao i slanjem humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

Netanjahu je rekao da malo ko veruje da je prva faza primirja u potpunosti ostvariva, kao i da je druga faza podjednako izazovna.

„Kao što sam pomenuo kancelaru, postoji i treća faza, a to je deradikalizacija Gaze, nešto za šta su ljudi takođe verovali da je nemoguće. Ali to je urađeno u Nemačkoj, to je urađeno u Japanu, to je urađeno u zemljama Persijskog zaliva. To se može uraditi i u Gazi, ali naravno Hamas mora biti demontiran“, naveo je on.

Merc je rekao da će Nemačka „uvek stajati u odbrani postojanja i bezbednosti Izraela“ nakon Holokausta i dodao da je to „deo nepromenljive suštine odnosa“ dve zemlje.

On je, ipak, naveo da Nemačka i dalje veruje da je rešenje o dve države najbolja opcija, ali da „savezna Vlada ostaje pri stavu da priznanje palestinske države može doći tek na kraju takvog procesa, a ne na početku“.

Netanjahu je rekao da, iako bi želeo da poseti Nemačku, nije planirao diplomatsko putovanje zbog naloga za hapšenje koji je prošle godine izdao Međunarodni krivični sud, najviši sud Ujedinjenih nacija (UN) za ratne zločine.

Nemačka je privremeno obustavila izvoz vojne opreme u Izrael, što je ukinula nakon što je počelo primirje.

(Beta)

