Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da je njegova država izvojevala „ogromne pobede“ u ratu u Pojasu Gaze, ali da borba „nije završena“.

„Zajedno smo postigli ogromne pobede, pobede koje su zadivile ceo svet. I želim da vam kažem: Svuda gde smo se borili, postigli smo pobedu, ali istovremeno, moram vam reći da borba nije završena“, rekao je Netanjahu u poruci građanima preko televizije uoči očekivanog sutrašnjeg povratka talaca Jevreja koje u Pojsu Gaze dve godine drži palestinska grupa Hamas pčrotiv koje je Izrael ratovao.

Netanjahu je rekao da Izrael još ima „velike bezbednosne izazove pred sobom“, kao i da se rat protiv Hamasa proširio i van granica.

„Neki od naših neprijatelja pokušavaju da se obnove da bi nas ponovo napadali, ali, kao što kažemo u našoj zemlji: Mi ćemo se pobrinuti o njima“, dodao je on.

Netanjahu je naveo da je širom Izraela večeras „veče suza i radosti jer će se sutra sinovi vratiti kući“ – po sporazumu o prekidu vatre koji su predložile Sjedinjene Američke Države (SAD), u Izrael do sutra ujutro treba da se vrate taoci Hamasa.

„To je istorijski događaj koji spaja tugu zbog oslobađanja ubica s radošću zbog povratka talaca“, dodao je Netanjahu, aludirajući na palestinske zatvorenike Izraela, osuđene za smrtonosne napade, koji će biti pušteni iz izraelskih zatvora u zamenu za povratak talaca.

Netanjahu je zaključio da „sutra označava početak novog puta, puta izgradnje, puta isceljenja i, nadam se, puta ujedinjenja srca“.

(Beta)

