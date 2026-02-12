Netanjahu: Izrael se pridružuje Trampovom Odboru za mir

Izrael se pridružio inicijativi predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) pod nazivom Odbor mira, izjavio je premijer te zemlje Benjamin Netanjahu tokom posete Vašingtonu.

Netanjahu se u Vašingtonu sastao sa Trampom i državnim sekretarom SAD Markom Rubiom kako bi pregovarali o situaciji o Iranu i priključivanju Odboru, prenosi britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija (SBUN), usvojena sredinom novembra prošle godine, ovlastila je Odbor i zemlje koje sarađuju sa njim da uspostave međunarodne stabilizacione snage u Pojasu Gaze, nakon što je u oktobru na snagu stupilo primirje kojim se okončava rat sa Izraelom, a koje su potpisali Jerusalim i palestinska militantna grupa Hamas.

Prema Trampovom planu za Gazu, Odbor je trebalo da nadgleda privremenu upravu palestinskih teritorija, da bi on kasnije dodao da će se ta inicijativa proširiti kako bi se bavila i drugim globalnim sukobima.

Odbor će održati svoj prvi sastanak 19. februara u Vašingtonu kako bi razgovarao o obnovi Gaze.

Mnogi stručnjaci za ljudska prava kažu da je Trampovo nadgledanje odbora za nadzor poslova strane teritorije ličilo na kolonijalnu strukturu, a očekuje se da će članstvo Izraela doneti dalje kritike jer u inicijativi nema palestinskog člana.

Zemlje su oprezno reagovale na Trampov poziv da se pridruže odboru, koji je uputio krajem januara, a mnogi stručnjaci brinu da bi inicijativa mogla da potkopa UN.

Dok su se neki od bliskoistočnih saveznika Vašingtona pridružili Odboru, mnogi od njegovih tradicionalnih zapadnih saveznika ostali su po strani.

Primirje u Gazi je više puta prekršeno, a najmanje 580 Palestinaca i četiri izraelska vojnika je poginulo od njegovog stupanja na snagu u oktobru, prema odvojenim palestinskim i izraelskim podacima.

(Beta)

