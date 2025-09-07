Netanjahu najavio proširenje vojnih operacija u Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je danas proširenje vojnih operacija u gradu Gaza i njegovoj okolini, u cilju preuzimanja potpune kontrole nad njim.

Netanjahu je rekao da je oko 100.000 stanovnika već napustilo Gazu, najveći grad na palestinskoj teritoriji.

Prema nedavnim procenama UN, gotovo milion ljudi i dalje živi u gradu i njegovoj okolini.

Izraelska vojska tvrdi da kontroliše 40 odsto grada, koji predstavlja kao poslednje veliko uporište palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze, opustošenog tokom rata koji traje od oktobra 2023. godine.

„Proširujemo naše operacije na periferiji Gaze i unutar samog grada“, rekao je Netanjahu svojim ministrima na početku nedeljnog sastanka kabineta, prema video snimku koji je objavio njegov kabinet.

„Uništavamo terorističku infrastrukturu, rušimo kule (solitere) za koje je identifikovano da se koriste za terorizam“, dodao je izraelski premijer.

Ni vojska ni vlada Netanjahua nisu zvanično objavile početak velike ofanzive protiv grada Gaze, odobrene u avgustu.

Međutim, vojska je intenzivirala bombardovanja i kopnene operacije u gradu i okolini poslednjih nedelja.

Izraelske snage su u petak i subotu, posle poziva na evakuaciju, uništile su dva stambena solitera u gradu Gazi, optužujući Hamas da koristi te zgrade. Hamas je tu izjavu ocenio kao laž.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com