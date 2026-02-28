Netanjahu o napadu na Iran: Osiguraćemo večnost Izraela

Izraelski premijer Bendžamin Netanjahu je u snimljenoj poruci jutros rekao da će napad SAD i Izrael na Iran omogućiti Irancima da "uzmu sudbinu u svoje ruke" i da Izrael planira da operacija bude "mnogo moćnija" od dvanaestodnevnog rata koji je Izrael pokrenuo protiv Irana u junu prošle godine.

Netanjahu je sunarodnicima poručio da je cilj „Operacije ‘Lavlja rika’ “ da se „okonča pretnja režima ajatolaha u Iranu“.

Naveo je da Odbrambene snage – vojska Izraela (IDF) napadaju „mete represivnog režima, objekte Revolucionarne garde i Basidža, a zajedno sa vojskom Sjedinjenih Država, lokacije balističkih raketa koje prete i Izraelu i američkim snagama“ i da će operacija trajati „koliko god bude potrebno“.

„Zli režim u Iranu 47 godina, poziva na smrt Izraelu, smrt Americi, gazi građane svoje zemlje, uliva strah narodima regiona, širi ogromnu mrežu terora po celom svetu, uložio je ogromne resurse u razvoj atomskih bombi i desetina hiljada projektila namenjenih, kako je definisao, da izbrišu Izrael sa mape sveta, naoružao je terorističke posrednike oko nas u Gazi, Libanu, Siriji, Iraku, Jemenu, Judeji i Samariji, i prolio našu krv“, naveo je Netanjahu.

Zatim je, kako je izjavio, stigao „dodatni dokaz ubilačke prirode režima ajatolaha prošlog meseca… kada je tiranski režim u Teheranu izvršio neviđeni masovni pokolj sopstvenih građana u Iranu. Hladnokrvno je ubio hiljade dece, odraslih i starijih. Desetine hiljada su uhapšene, mučeni i ponižene. A zašto? Samo zato što su tražili život u slobodi i dostojanstvu“.

Netanjahu je kazao da su su „poslednjih meseci tirani u Iranu kovali zaveru da obnove svoje nuklearne i raketne kapacitete i da ih zakopaju pod zemljom, gde do njih ne možemo doći“, te „ako ih sada ne zaustavimo, postaće neranjivi“.

Oni zato „pokušavaju da dobiju vreme u besplodnim i prevarnim pregovorima sa našim američkim prijateljima“, ali „Sjedinjene Države ne veruju u njihove laži, a mi nećemo sedeti skrštenih ruku dok se nad nama nadvija senka uništenja“, kazao je on.

Zato će Izrael i SAD u operaciju “ ‘Lavlja rika’… snažno udariti teroristički režim i stvoriti uslove koji će omogućiti hrabrom iranskom narodu da odbaci jaram tog ubilačkog režima“.

„Pred nama su izazovni dani. Svaka vojna akcija nosi rizik“, kazao je Netanjahu i nastavio da je „rizik od nedelovanja nemerljivo veći, jer ako ne delujemo, suočićemo se sa nuklearnim Iranom, Iranom sa desetinama hiljada balističkih raketa, Iranom koji će raditi na tome da nas uništi i biti imun na naše kontranapade“.

Zato, „kao narod koji želi život, nemamo drugog izbora nego da se uključimo u ovu kampanju. Međutim, ovog puta to radimo ogromnom kombinovanom snagom Države Izrael i Sjedinjenih Američkih Država“.

Netanjahu je u izjavi poručio građanima Irana i iranskoj vojsci: „Vi niste naši neprijatelji, a mi nismo vaši neprijatelji. Imamo zajedničkog neprijatelja, ubilački režim ajatolaha koji vas je preuzeo kroz represivne snage Revolucionarne garde i Basidža. Oni su ti koji su degradirali vašu divnu zemlju, doveli je do najniže tačke, i oni su ti koji su vas masovno poklali“.

„U punoj koordinaciji sa mojim prijateljem, predsednikom Sjedinjenih Država“ Donaldom Trampom poručio im je: „Svako ko položi oružje, uključujući i one među režimskim snagama, osiguraće svoju bezbednost i obezbediće svoju budućnost“.

„Iranski narode u svoj svojoj raznolikosti – Persijanci, Kurdi, Azerbejdžani, Beludži, Abhazi i svi ostali građani ove divne nacije – ovo je vaša prilika da uspostavite novi i slobodni Iran. Uzmite svoju sudbinu u svoje ruke. Držite glavu visoko, gledajte u nebo, naše snage su tamo, piloti slobodnog sveta, svi vam dolaze u pomoć. Pomoć je stigla. I verujem da nije daleko dan kada će se Izrael i slobodni Iran udružiti zarad bezbednosti i mira, zarad napretka i prosperiteta“, rekao je Netanjahu.

Građanima Izraela je poručio da „želi da izrazi svoju najdublju zahvalnost predsedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trampu, američkom narodu i američkoj vojsci. Predsednik Tramp nije samo jedan od najvećih prijatelja Izraela u Beloj kući svih vremena, već je i odlučan lider slobodnog sveta. On gleda u buduće generacije, odlučuje šta je dobro za Ameriku, a zatim deluje odgovorno i hrabro. Zajedno donosimo veliko svetlo svima koji su ukorenjeni u težnji za ljudskom slobodom“.

„Braćo i sestre, za dva dana ćemo proslaviti praznik Purim. Pre 2.500 godina, u drevnoj Persiji, neprijatelj se pobunio protiv nas sa istim ciljem da potpuno uništi naš narod. Ali Mordehaj Jevrejin i kraljica Jestira, svojom hrabrošću i snalažljivošću, spasli su naš narod. U te dane Purima, bačen je žreb, i zli Aman je pao zajedno sa njim. Čak i danas, na praznik Purim, bačen je žreb, i doći će kraj zlog režima. Prorok Amos kaže: ‘Lav riče, ko se neće bojati?’. U operaciji ‘Lavlja rika’, mi ričemo: ‘Ne boj se Izraele, jer zar nisi mladi lav? Stojaćemo kao jedan, s jednim srcem, i uz Božju pomoć, osiguraćemo večnost Izraela“ – zaključio je Netanjahu.

(Beta)

