Netanjahu: Palestinske države neće biti, države koje to žele nagrađuju terorizam

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da nezavisne palestinske države „neće biti“, kao i da države koje to traže „nude ogromnu nagradu terorizmu“.

On je u video obraćanju rekao da za lidere zemalja koje su priznale nezavisnost Palestine „ima jasnu poruku“.

„Imam jasnu poruku za lidere koji priznaju palestinsku državu nakon zverskog masakra 7. oktobra: Nudite ogromnu nagradu terorizmu. Imam još jednu poruku za vas: ovo se neće dogoditi. Nijedna palestinska država neće nastati zapadno od reke Jordan“, izjavio je on.

Netanjahu je takođe najavio da će njegova vlada proširiti jevrejska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, kao još jedan odgovor na priznanje Palestine, što je podržalo 150 zemalja sveta.

„Godinama sam sprečavao stvaranje ove terorističke države uprkos ogromnom pritisku, kako domaćem tako i međunarodnom“, rekao je Netanjahu u videu.

On je dodao da je vlada „udvostručila jevrejska naselja u Judeji i Samariji“, kao i da će nastaviti tim putem.

(Beta)

