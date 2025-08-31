Netanjahu potvrdio napad na portparola oružanog ogranka Hamasa

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da je izvršen napad na portparola oružanog ogranka Hamasa, poznatog po imenu Abu Obeida, ali nije mogao da potvrdi da li je on živ ili mrtav.

U izjavi uoči nedeljnog sastanka vlade Netanjahu je rekao da je izveden napad na portparola Hamasa Abu Obeida.

„Nadam se da nije više među nama, ali ukazujem da nema nikog sa strane Hamasa da rasvetli to pitanje“, rekao je Netanjahu, prenela je njegova služba.

Sinoć je izraelska vojska saopštila da je „izvršen napad na ključnog teroristu Hamasa u gradu Gazi“, bez navođenja njegovog identiteta, ali su izraelski mediji javili da se radi o Abu Obeidi.

Hamas potvrdio smrt jednog od svojih lidera Mohameda Sinvara

Palestinski Hamas potvrdio je pogibiju jednog od svojih vođa Mohameda Sinvara, tri meseca pošto je izraelska vojska objavila da ga je ubila u udaru na Kan Junes na jugu pojasa Gaze.

Mohamed Sinvar bio je vođa Hamasa za pojas Gaze i brat Jahje Sinvara bivšeg vrhovnog vođe tog palestinskog islamističkog pokreta koji se smatra glavnim organizatorom napada na Izrael 7. oktobra 2023. koji je pokrenuo rat u Gazi.

Jahju Sinvara su ubile izraelske snage u oktobru 2024. godine na jugu pojasa Gaze.

Mohamed Sinvar je „eliminisan“ 13. maja 2025. godine, dok se krio u podzemnom komandnom i kontrolnom centru, tada je saopštila izraelska vojska.

Hamas je sinoć objavio njegovu sliku pored slika političkih i vojnih zvaničnika Hamasa koje je Izrael ubio.

Prikazane su, pored one Mohameda Sinvara i slike Jahje Sinvara, Ismaila Hanijeha, političkog vođe Hamasa, Mohameda Deifa, glavnog komandanta oružanog krila tog pokreta brigade al Kasam i dvojice članova vojnog saveta Basema Ise i Raeda Tabeta. Oni su svi prikazani kao članovi mučenici vojnog saveta.

Dva izvora u Hamasu su ranije ukazala da je Mohamed Sinvar preuzeo vođstvo vojnog saveta brigada al Kasam, posle ubistva Mohameda Deifa.

Izraelska vojska je 8. juna saopštila da je identifikovala telo Mohameda Sinvara koje je nađeno u podzemnom tunelu ispod evropske bolnice u Kan Junesu.

(Beta)

