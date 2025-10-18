Netanjahu: Rat u Gazi će se završiti kada Hamas bude razoružan

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će se rat Izraela i Hamasa završiti kad se okonča druga faza sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koja podrazumeva razoružanje Hamasa.

Netanjahu je na izraelskoj televiziji Kanal 14 rekao da druga faza uključuje „razoružanje Hamasa“, odnosno „demilitarizaciju Pojasa Gaze“, kojoj bi prethodila zaplena oružja.

„Kada ovo bude uspešno završeno, nadam se na lakši način, ali ako ne tako, onda na teži način, tada će se rat završiti“, dodao je Netanjahu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com