Netanjahu traži globalnu koaliciju protiv Irana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je danas na formiranje globalne koalicije protiv Irana i obećao da će lično "ciljati" svakog iranskog lidera, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Posećujući mesto raketnog napada u Aradu, Netanjahu pozvao je svetske lidere da obavežu svoje države na zajedničku vojnu operaciju koju predvode Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Irana.

Pošto je Iran interkontinentalnom balističkom raketom pogodio britansko-američku vazduhoplovnu bazu ostrvu Dijego Garsija, daleko u Indijskom okeanu, Netanjahu je rekao novinarima da iz toga igleda da Iran „ima mogućnost da udari duboko u Evropi“.

Povodom iranske blokade Ormuskog moreuza između Persijskog/Arapskog zaliva i Ormuskog zaliva koji vodi u Indijski okean i dalje u svet, Netanjahu je kazao da Iranci ciljaju sve i blokiraju međunarodnu pomorsku i energetsku rutu, pokušavajući da ucene ceo svet.

„Vreme je da nam se pridruže lideri drugih zemalja“, rekao je on.

Izraelski premijer je osudio nedavne iranske napade u blizini verskih mesta u Jerusalimu.

„Pucali su na Jerusalim, odmah pored svetih mesta tri monoteističke religije: Zida plača, Crkve Svetog groba i džamije Al Aksa. Čudom, nijedno od njih nije pogođeno, ali su ciljali sveta mesta tri glavne religije“, rekao je Netanjahu.

Na pitanje o odgovoru Izraela na napade na izraelske civile, Netanjahu je odgovorio da se reaguje velikom silom, ali ne protiv civila.

„Ciljamo režim, Revolucionarnu gardu, tu kriminalnu organizaciju. Ciljamo njih lično, njihove vođe, njihove objekte i njihove ekonomske resurse. Delujemo sa velikom čvrstinom“, rekao je izraelski premijer.

(Beta)

