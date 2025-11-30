Netanjahu traži pomilovanje, sudi mu se zbog korupcije

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je danas povodom dugotrajnog suđenja zbog korupcije tražio od predsednika Izraela da ga pomiluje.

Kabinet predsednika Isaka Hercoga je molbu Netanjahua za pomilovanje okarakterisao kao „vanredni zahtev koji nosi značajne implikacije“.

Netanjahu je jedini premijer Izraela pred sudom. Optužen je za prevaru, zloupotrebu poverenja i primanje mita u tri slučaja.

Premijer je u video-obraćanju rekao da je njegovo suđenje podelilo zemlju, a da bi pomilovanje pomoglo obnavljanje nacionalnog jedinstva, a kaže i da mu pojavljivanje pred sudom tri puta nedeljno otežava vođenje zemlje.

Netanjahuova molba se šalje Ministarstvu pravde, a onda prebacuje kabinetu predsednika, koji će formulisati rešenje.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je još pre nekoliko nedelja pozvao Izrael da pomiluje Netanjahua.

(Beta)

