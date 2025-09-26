Netanjahu u UN dočekan aplauzom pristalica i zvižducima državnih delegacija

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izašao je za govornicu u Ujedinjenim nacijama u Njujorku uz aplauz svojih pristalica pozvanih u publiku i zvižduke državnih delegacija koje su masovno napustile salu.
Delegati su pozvani na red kada je Netanjahu počeo govor koji je danas prvi u programu godišnjeg zasedanja Generalne skupštine UN.
Netanjahu je na početku govora rekao da Izrael želi da „završi posao što je pre moguće“ u ratu protiv palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze koji traje skoro dve godine.
Dodao je da u Gazi zvučnici prenose njegov govor da bi ga čuli i taoci koje tamo Hamas još drži.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com