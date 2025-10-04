Neuspešni kandidat za ambasadora SAD u Srbiji okrivio duboku državu

Bivši kandidat za ambasadora SAD u Srbiji Mark Brnović je za povlačenje svoje kandidature u izjavi za današnje izdanje beogradskog lista Kurir okrivio „birokrate duboke države“.

Administracija predsednika Donalda Trampa povukla je nominaciju Brnovića za ambasadora u Srbiji, piše u odluci objavljenoj u petak na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove. Razlozi za povlačenje nominacije Brnovića nisu navedeni.

Brnović je rekao da je, „kako se proces odugovlačio, postalo jasno da birokrate duboke države ne žele da bilo ko sa političkim, etičkim i verskim bekgraundom poput mog obavlja ambasadorsku dužnost u Srbiji“.

On je u izjavi za Kurir zahvalio predsedniku SAD Donaldu Trampu za nominaciju i dodao da će ostati sa porodicom u Arizoni i „pronalaziti mogućnosti za ostvarenje bitnije uloge na domaćem planu“ što je „najbolji put za mene u ovom trenutku“.

Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone.

„Kao sin izbeglica koji su pobegli od komunizma, Mark će biti snažan zagovornik slobode i uvek će AMERIKU stavljati na prvo mesto“, napisao je tada Tramp.

Po objavljivanju nominacije na Fejsbuku je deljen video-snimak koji je naparvio sam Brnović, kako demonstrira „nunčake“, tradiconalne borbeno oružje istočne Azije.

Iako je nominacija ubrzo stigla u Odbor Senata za spoljne poslove, Brnović se nije pojavio pred tim telom koje potvrđuje imenovanja.

SAD nemaju ambasadora u Beogradu od januara ove godine, kada je tu poziciju napustio Kristofer Hil, po povratku Trampa u Belu kuću.

(Beta)

