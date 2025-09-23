Neutralisana mreža servera koja je mogla da ugrozi Generalnu skupštinu UN u Njujorku

Mreža više od 300 servera i 100.000 SIM kartica koja je mogla da omete telekomunikacije u Njujorku neutralisana je pred danapšnji početak zasedanja Generalne skupštine UN, saopštile su američke vlasti.

„Pored omogućavanja anonimnih telefonskih poziva s pretnjama, ovi uređaji se mogu koristiti za sprovođenje niza napada na telekomunikacije“, saopštila je Tajna služba, zadužena za zaštitu visokih američkih političkih ličnosti.

„To uključuje onesposobljavanje antena mobilne telefonije, omogućavanje napada uskraćivanjem usluge i olakšavanje anonimne i šifrovane komunikacije između potencijalno zlonamernih aktera i kriminalnih organizacija“, piše u saopštenju.

Predsednik Donald Tramp bi trebalo da danas govori u sedištu Ujedinjenih nacija tokom nedelje sastanaka Generalne skupštine UN na visokom nivou koja okuplja lidere niza država.

Tajna služba je objavila da su se zaplenjeni elektronski uređaji nalazili u prečniku od približno 50 kilometara od kompleksa zgrada u centru Njujorka u kojima je sedište UN.

Savezna agencija je objavila fotografije desetina kutija SIM kartica već povezanih s elektronskim uređajima i fotografije nekih od tih uređaja.

„S obzirom na vreme, mesto i potencijal za značajne poremećaje telekomunikacija u Njujorku, agencija je brzo reagovala kako bi demontirala tu mrežu“, rečeno je u saopštenju.

Iako su analiza uređaja i istraga još u toku, „prve analize ukazuju na postojanje komunikacije između državnih aktera koji predstavljaju pretnju Sjedinjenim Državama i pojedinaca poznatih organima za sprovođenje zakona“, rečeno je na kraju.

(Beta)

