Nezavisni kandidati neće dati ostavke u REM samo ako se ponovi glasanje za kandidata manjina

Profesorka Dubravka Valić Nedeljković, koja je prošle nedelje izabrana za članicu Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izjavila je da se sa još troje članova tog tela koji su najavili ostavke, neće zvanično povući iz REM-a samo ukoliko bude ponovljeno glasanje o devetoj grupi kandidata koju su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.

„Nezavisni kandidati se zalažu za ponavljanje glasanja kako bi izbor članova Saveta REM-a bio častan način izlaska iz krizne situacije i vraćanje države u tokove etičnog, a ne politikantskog ponašanja“, navela je Valić Nedeljković za Udruženje novinara Srbije.

Ona je kazala da ponavljanje glasanja ne smatra nezakonitim postupkom već „jedinim načinom da se dođe do časnog rešenja“, imajući u vidu prethodni proces glasanja.

„Mukotrpan proces izbora članova Saveta REM-a je na kraju završen manipulacijom, i to baš kada je javnost bila na korak od toga da dobije Savet REM-a, neophodan ovoj razuzdanoj medijskoj sceni. Krajnje je vreme da regulator počne da radi svoj posao, da napravi okvir u kojem će mediji biti prostor za debatu i stvaranje konsenzusa o komplikovanim, kontroverznim i konfliktnim pitanjima sa kojima se danas suočavamo. Mediji treba da daju prostor za dijalog, a ne za vikanje, omalovažavanje, psovanje i uništavanje karijera“, dodala je Valić Nedeljković.

Četvoro članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), izabranih na prošlonedeljnoj sednici Skupštini Srbije, najavilo je u petak da podnose ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.

U zajedničkoj izjavi Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov Krajišnik navode da je proces izbora članova Saveta REM „suštinski obesmišljen“ posle odluke većine u Skupštini Srbiji da ne izabere svih devet članova tog regulatornog tela.

„Ovim činom, vladajuća većina nas je dovela pred svršen čin – u situaciju u kojoj se od nas očekuje da učestvujemo u procesu koji je suštinski obesmišljen. Time je poslata poruka da se institucije mogu popunjavati selektivno, prema potrebi stranaka na vlasti, pa čak i kad je to u skladu sa zakonom i utvrđenom procedurom“, naveli su u izjavi.

(Beta)

