Nezavisni kandidati neće dati ostavke u REM samo ako se ponovi glasanje za kandidata manjina

„Nezavisni kandidati se zalažu za ponavljanje glasanja kako bi izbor članova Saveta REM-a bio častan način izlaska iz krizne situacije i vraćanje države u tokove etičnog, a ne politikantskog ponašanja“, navela je Valić Nedeljković za Udruženje novinara Srbije.
Ona je kazala da ponavljanje glasanja ne smatra nezakonitim postupkom već „jedinim načinom da se dođe do časnog rešenja“, imajući u vidu prethodni proces glasanja.
„Mukotrpan proces izbora članova Saveta REM-a je na kraju završen manipulacijom, i to baš kada je javnost bila na korak od toga da dobije Savet REM-a, neophodan ovoj razuzdanoj medijskoj sceni. Krajnje je vreme da regulator počne da radi svoj posao, da napravi okvir u kojem će mediji biti prostor za debatu i stvaranje konsenzusa o komplikovanim, kontroverznim i konfliktnim pitanjima sa kojima se danas suočavamo. Mediji treba da daju prostor za dijalog, a ne za vikanje, omalovažavanje, psovanje i uništavanje karijera“, dodala je Valić Nedeljković.
Četvoro članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), izabranih na prošlonedeljnoj sednici Skupštini Srbije, najavilo je u petak da podnose ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.
U zajedničkoj izjavi Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov Krajišnik navode da je proces izbora članova Saveta REM „suštinski obesmišljen“ posle odluke većine u Skupštini Srbiji da ne izabere svih devet članova tog regulatornog tela.
„Ovim činom, vladajuća većina nas je dovela pred svršen čin – u situaciju u kojoj se od nas očekuje da učestvujemo u procesu koji je suštinski obesmišljen. Time je poslata poruka da se institucije mogu popunjavati selektivno, prema potrebi stranaka na vlasti, pa čak i kad je to u skladu sa zakonom i utvrđenom procedurom“, naveli su u izjavi.
(Beta)
