Nezvanično Viši sud u Zaječaru doneo odluku da skupština nije konstituisana

Nosilac opozicione liste „Promena u koju verujemo“ Uglješa Đuričković kazao je da je prema nezvaničnim informacijama Viši sud u tom gradu doneo presudu da Skupština Zaječara nije konstituisana u zakonskom roku što znači da će biti održani novi izbori.

„To znači da Skupština Zaječara nije konstituisana u zakonom predviđenom roku, i to znači da u Zaječaru ne postoji vlast i da idemo na nove izbore“, kazao je Đuričković, a preneo portal „Glas Zaječara“.

Zatražio je od vlasti da objave odluku suda koju su dobili u petak, 29. avgusta i koju kriju od građana Zaječara i Srbije.

„Zaječarci moraju da znaju istinu i nemojte da vam na pamet padaju gluposti. Izbori moraju da se ponove. Zakon i Ustav ove zemlje ste već više puta prekršili i Zaječarci vam to više neće dozvoliti“, naveo je on.

Opozicija je nakon sednice Skupštine koja je održana u avgustu, podnela žalbe Višem suda da sednica nije urađena u skladu sa propisima i da zapisnika verifikacione komisije sa potpisima sva tri člana nema.

Lista „Promena u koju verujemo“ je nastupila na izborima u Zaječaru održanim 8. juna ove godine i osvojila drugo mesto sa 33,19 odsto glasova, dok je na prvom mestu lista „Ne damo Srbiju – Aleksandar Vučić“ sa 48, 4 odsto glasova.

(Beta)

