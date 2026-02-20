Nicović: Bez tužilačke policije Srbija će sve više tonuti u bezdan teškog kriminala

Član Svetske asocijacije šefova policija, advokat Marko Nicović ukazao je da će "Srbija bez uspostavljanja tužilačke policije sve više tonuti u bezdan teškog kriminala koji će sa svojom patologijom uticati na budućnost zemlje i nove generacije".

„Težnja aktuelne vlasti da podvrgne kontroli tužilaštvo je zbog toga što su u opasnosti i sami pripadnici establišmenta ako se organi gonjenja ‘otmu kontroli’ i počnu da postupaju samostalno“, naveo je Nicović, u autorskom tekstu za list Danas, uz ocenu da postoji jedna vrsta paralize saradnje na relaciji tužilaštvo i policija.

On je naveo da su „centralizaciju policije zadržali i Đinđić, Koštunica, Tadić i sada Vućić i to samo iz jednog razloga, da segmentima sile samo oni mogu raspolagati“, kao i da niko od njih hteo tužilačku policiju kako bi „preko ‘svog’ ministra mogli da kontrolišu svako hapšenje“.

„Ja sam u februaru 2002. godine imao nekoliko sastanaka sa tadašnjim predsednikom vlade Zoranom Đinđićem o formiranju institucije Specijalnog tužioca i tužilačke policije. On nije prihvatio moju ideju tužilačke policije što ga je i koštalo života“, piše Nicović.

Istakao je da je to „jedini način da se onemogući korupcija i uticaj centara moći“.

„Tužilac bi trebao da može, a takva praksa je u svim civilizovanim zemljama, da angažuje i otpusti bilo kog policajca po sopstvenom nahođenju“, objasnio je Nicović.

(Beta)

