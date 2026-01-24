Nicović: Kadrovska smena u policiji će pokrenuti bumerang efekat

Član Svetske asocijacije šefova policija, advokat Marko Nicović izjavio je da će trenutna kadrovska smena u policiji, koju sprovodi vlast, sigurno pokrenuti „bumerang efekat“ na njihove tvorce, što se posebno odnosi na promenu vodećeg kadra u kriminalističkoj policiji u Srbiji, uz napomenu da je ona svuda u svetu kičma policije.

„Aktuelna vlast sa smenama u kriminalističkoj policiji računa na lojalnost novog rukovodstva. Ali gubi iz vida da će operativci na terenu sve kvalitetne informacije za bezbednost zadržati samo za sebe“, rekao je Nicović, između ostalog, u autorskom tekstu za list Danas.

Kako je objasnio, „neće ih preneti svojim načelnicima, jer kao prvo, znaju da na ta mesta nisu došli po zaslugama već po političkoj podobnosti“. Takođe su, kazao je, „svesni da bi informacije o organizovanom kriminalu i korupciji bile prenete političkim faktorima, koji bi ih zatim dostavili samim pripadnicima podzemlja“.

„To bi onda značilo da tim postupanjem dovode u opasnost i živote svojih kolega i njihovih porodica. Setimo se ‘zemunskog klana’ – Spasojevića, Lukovića, kasnije Belivuka i drugih“, rekao je Nicović, pominjući i nekadašnju državnu sekretarku Ministarstva unutrašnjih poslova Dijanu Hrkalović.

Upozorio je da će se sve to na kraju „žestoko odraziti na ukupnu bezbednost građana i njihove imovine u Srbiji“.

(Beta)

