Nicović: U strahu od vlasti tužioci ne vide svoju moć koja bi mogla da parališe državu

Član Svetske asocijacije šefova policija, advokat Marko Nicović ocenio je da tužioci u "svom strahu od vlasti ne vidi i ne razumeju svoju moć koja bi mogla da parališe i državu, i policiju, i kompletno pravosuđe", konstatujući da "oni izlaze ispred tužilaštva u malom broju i na nekoliko sati protesta".

„Ne shvataju da i oni mogu isto tako da odbiju svaku prijavu, svako privođenje i postupanje od strane policije“, naveo je Nicović, u autorskom tekstu za Danas.

Kako je dodao, „ne može jedan potrčko kao što je (glavni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu) Nenad Stefanović da „konzumira“ sa svojom ekipom sve aktivnosti policije u zemlji“ jer „tog momenta nastaje ‘usko grlo’ i poslušno tužilaštvo se raspada iznutra“.

„I tužilaštvo i sudije imaju ‘atomsko oružje’ u svojim rukama. Međutim za to je potrebna hrabrost , integritet i ponos“, istako je Nicović.

On je naveo da se „sada vidi koliko su organizaciono i statusno udruženja tužilaca i sudija beskrvna i zarobljena u svojim malim svetovima – ne shvataju da su poniženi na duže vreme zbog toga što su dopustili da im sudbinu profesije određuje jedan (Uglješa) Mrdić i njegovi zakoni“.

„Ta će ih senka pratiti i u predstojećem vremenu, ako ne shvate svoj značaj i momenat u ovom društvu čiji su i oni veoma važan deo“, poručio je Nicović.

(Beta)

