Nije izabran novi generalni direktor RTS, v.d. Dragan Bujošević

Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS) na današnjoj sednici nije izabrao generalnog direktora, pa će za tu poziciju biti raspisan novi konkurs, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

UNS je u saopštenju naveo da je Upravni odbor tu odluku doneo većinom glasova, a za vršioca dužnosti izabran je dosadašnji generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević, kome je danas istekao drugi mandat na toj funkciji, pa nije imao mogućnost da se ponovo kandiduje.

Po Zakonu o javnim medijskim servisima, u slučaju prestanka mandata generalnog direktora protekom vremena na koje je imenovan, Upravni odbor bez odlaganja, iz reda zaposlenih, imenuje vršioca dužnosti generalnog direktora.

„Upravni odbor je dužan da istovremeno sa postupkom imenovanja vršioca dužnosti generalnog direktora pokrene i postupak za izbor novog generalnog direktora“, navodi se u Zakonu, prenosi UNS.

To će biti treći pokušaj da se izabere generalni direktor.

Na prvoj javnoj sednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije na kojoj su otvorene koverte sa prijavama na konkurs za imenovanje generalnog direktora RTS-a, utvrđeno je da je pristiglo 10 prijava, a zaključeno je da pet kandidata ima potpune prijave.

Naknadno je pristigla još jedna u roku poslata prijava, a Upravni odbor je na drugoj sednici utvrdio da ona ispunjava uslove konkursa.

Kandidati za generalnog direktora koji, na osnovu ocene stručne službe, ispunjavaju uslove bili su Manja Grčić, Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić.

Stanislav Veljković u međuvremenu je povukao svoju kandidaturu, a kandidatura Manje Grčić bila je osporavana zbog, kako je UNS pisao, sumnje da diploma sa Univerziteta u Lidsu koju je podnela na konkurs nema potrebnih 240 ESBP poena.

Mediji su prethodnih dana izvestili da se Bujošević „razdužio“ i napustio dosadašnje radno mesto.

(Beta)

