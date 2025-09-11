Nije prošao zahtev za smenjivanje gradonačelnika Niša

Šef odborničke grupe Ujedinjeni – Nada za Niš Miodrag Stanković danas je izjavio da se na sedinici Skupštine Grada Niša dogodio „skandal“ jer zahtev za smenjivanje gradonačelnika Dragoslava Pavlovića nisu podržali svi odbornici opozicije.

„Od 55 odbornika koji su glasali, 32 su glasala protiv smenjivanja gradonačelnika, jedan glas je bio nevažeći, dok je samo 22 odbornika podržalo smenjivanje“, rekao je Stanković, prenela je njegova koalicija u saopštenju.

Vladajuća većina ima 31 odbornika, opozicija 30, a zahtev za smenjivanje gradonačelnika su potpisala 24 odbornika opozicije.

(Beta)

