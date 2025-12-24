Nikezić (SSP): Brnabić da odgovori koga je Putin korumpirao kada je sklopljen naftno-gasni sporazum

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP), Dušan Nikezić zatražio je odgovor od predsednice Skupštine Ane Brnabić koga je Vladimir Vladimirovič Putin 2008. godine korumpirao prilikom sklapanja naftno-gasnog sporazuma sa Srbijom i zašto to nije prijavila nadležnim istražnim organima.

„Juče ste ponovo optužili ruske i srpske zvaničnike za korupciju i konflikt interesa u vezi vrednosti NIS-a iz 2008. godine, zahtevam da odmah podnesete prijavu istražnim organima Srbije, kao i Eurojustu, Europolu i OECD-u, kako bi se pokrenuo i međunarodni postupak za korupciju protiv Putina i njegovih najbližih saradnika“, rekao je Nikezić koji je i poslanik u Skupštini Srbije, saopštila je ta stranka.

Dodao je da „zahteva da Brnabić podnese i odštetni zahtev Putinu i Ruskoj Federaciji, za nadoknadu štete Republici Srbiji“.

Nikezić je naveo da pošto Brnabić „evidentno ima i dokaze da je Gazpromnjeft stekao akcije NIS-a u koruptivnom postupku, iskoristi to kao pravni osnov da Skupština Srbije ovaj sporazum raskine i NIS vrati u srpsko vlasništvo, čime će okončati i aktuelne sankcije američkog OFAC-a i rešiti naftnu krizu u Srbiji“.

„Ako ništa od ovoga ne uradite u roku od 48 sati, očekujem da vas nadležno tužilaštvo privede zbog širenja lažnih informacija, a vi da podnesete ostavku na funkciju predsednice Skupštine“, rekao je Nikezić.

(Beta)

