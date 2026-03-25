Nikezić (SSP): Država da zabrani izvoz ruda i otuđenje prirodnih resursa

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić zatražio je danas da se u Srbiji zabrani izvoz ruda, kao i da se zakonom zabrani otuđenje prirodnih resursa.

„Prekomernom eksploatacijom najvećeg srpskog rudnog bogatstva, koja je dovela do rasta izvoza rude i koncentrata bakra sa 2,4 hiljade tona na preko milion tona, Ziđin nije doneo blagostanje ni Boru ni Srbiji, već samo strateško pozicioniranje i ogroman profit, od preko milijardu i po evra godišnje, kineskoj firmi i državi“, kazao je on, a preneo SSP u saopštenju.

Dodao je da se za poslednjih sedam godina, od kada je kineska kompanija Ziđin u Srbiji, broj mladih u Boru smanjio sa 18.000 na 13.000, odnosno za 28 odsto.

„U Boru očigledno ne vlada srpska država, u Boru se ne primenjuju srpski zakoni, u Boru ne funkcionišu srpske inspekcijske službe, u Boru se danas Kinezi pitaju za sve, pa i za zdravlje dece i građana“, kazao je Nikezić.

(Beta)

