Nikezić (SSP): Potcenjivački odnos vlasti doveo do lošeg stanja u poljoprivredi

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić ocenio je da je "potcenjivački odnos" vlasti doveo do lošeg stanja u srpskoj poljoprivredi, a da nadležni umesto da izađu u susret zahtevima proizvođača mleka ili predlože konkretne mere za rešenje problema ignorišu problem.

On je u pisanoj izjavi naveo da se ministar poljoprivrede Dragan Glamočić nije ni pojavio na današnjoj sednici skupštinskog Odbora za poljoprivredu, zakazanoj zbog stanja u mlekarstvu, a da su predstavnici vlasti odbili da stave na glasanje zahteve proizvođača koji već danima blokiraju saobraćajnice.

Takođe je upitao da li aktuelne vlasti „uništavaju srpsku poljoprivredu namerno, iz neznanja ili jedno i drugo“.

„To je odnos minstarstva poljoprivrede i vlasti (Srpske napredne stranke) prema proizvođačima mleka, koji su zbog dramatičnog pada otkupnih cena i smanjenja otkupa mleka primorani da mleko prosipaju i zatvaraju farme, jer je potpuno neisplativo da ga dalje proizvode… Ministarstvo nastavlja da ignoriše problem, dok predsednik odbora Marijan Rističević proizvođače naziva ‘drumskim razbojnicima'“, naveo je Nikezić.

(Beta)

