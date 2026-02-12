Nikezić (SSP): Potrebne hitne mere za opstanak proizvodnje mleka

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić ocenio je danas da će biti ugašena proizvodnja mleka u Srbiji ako nadležni ne preduzmu hitne mere.

On je u saopštenju naveo da ministar proljoprivrede Dragan Glamočić pričao „pozitivnim trendovima“ na tržištu mleka u veme kad je otkupna cena punomasnog mleka pala do 25 dinara, a maloprodajna cena obranog mleka je i dalje 155 dinara.

„Čiji ste vi ministar i čije interese štitite: srpskih proizvođača mleka ili uvoznika, prerađivača i maloprodajnih lanaca“, upitao je Nikezić ministra i istakao da neko u tom lancu „uzima kajmak, a to svakako nisu srpski mlekari“.

Dodao je da mlekarima, koji juče i danas protestuju i blokiraju puteve, nisu potrebne nekakve „povoljne kreditne linije“ o kojima priča Glamočić, već pristojna otkupna cena i zaštita od uvoza mleka u prahu i viškova sa okolnih tržišta.

„A ako to odmah ne uradite, ugasićete srpsko mlekarstvo i srpsko stočarstvo, ostaviti bez posla stotine hiljada proizvođača, a Srbiju bez prehrambenog suvereniteta“, upozorio je Nikezić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com