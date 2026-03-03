Nikezić (SSP): Prihod firme T&M Group Solutions za dve godine uvećan 30 hiljada puta

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić rekao je danas da je najveći rast prihoda u Srbiji ostvarila firma T&M Group Solutions koja, kako je istakao, državi iznajmljuje batinaše i lažne glasače, a zauzvrat dobija unosne državne poslove.

„I nedavno objavljena analiza Company Wall-a pokazuje da je ovoj firmi u vlasništvu Daneta Šijana, kuma istaknutog člana SNS-a Vlade Mandića, prihod za dve godine porastao sa četiri hiljade na 120 miliona evra, odnosno 30 hiljada puta, što je apsolutni rekord u Srbiji“, naveo je Nikezić u saopštenju.

Dodao je da je firma T&M Group Solutions dovodila „fantomske glasača iz BiH i lažne studenate u Ćacilend“ i da se „proslavila“, kako je kazao, „nasilnim obezbeđenjem nezakonitih sednica lokalnih skupština, kao i fizičkim napadima na demonstrante i navijače srpske reprezentacije“.

„Zato je nagrađena milionskim poslovima sa državnim firmama i institucijama: od Pošte, Železnice, RTS-a, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje, do brojnih ugovora sa RFZO i beogradskim javno-komunalnim preduzećima“, naveo je Nikezić.

Ocenio je da je „nasilje tako i zvanično postalo najunosniji biznis i poslednja odbrana korumpiranog Vučićevog režima“.

(Beta)

