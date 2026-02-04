Nikezić (SSP): Selaković, umesto da podnese ostavku, bira kako će se izvući

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da ministru kulture Nikoli Selakoviću ne pada na pamet da podnese ostavku već da bira na osnovu čega će se izvući – izmena zakona, ministarskog imuniteta ili predsedničkog pomilovanja.

U Specijalnom sudu ranije danas je, po optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal, počelo suđenje Selakoviću zbog sumnje da je, sa još tri osobe, zloupotrebio službeni položaj u vezi starog Generalštaba.

Narodni poslanik i potpredsednik SSP Dušan Nikezić je u saopštenju naveo da „bukvalno niko više ne spori da je prvooptuženi ministar Selaković kriv za falsifikovanje službene isprave i zloupotrebu položaja u slučaju Generalštab“.

Rekao je i da „Selakoviću ne pada na pamet da podnese ostavku i odgovara za krivično delo, već bira na osnovu čega će se izvući: izmena zakona, ministarskog imuniteta ili predsedničkog pomilovanja“.

„Umesto da institucije rade svoj posao u skladu sa zakonom, kriminalna vlast menja zakone kako bi onemogućila institucije da se bore protiv kriminala i korupcije“, naveo je poslanik SSP.

„Svedoci smo državnog udara u pravosuđu, samo da bi se kriminalci iz vrha vlasti zaštitili od hapšenja i zatvorskih kazni“, kazao je Nikezić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com