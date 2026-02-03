Nikezić (SSP): Srpski humanoidni robot još jedno Vučićevo lažno obećanje

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić rekao je da je „srpski humanoidni robot“ još jedno lažno obećanje predsdnika Srbije Aleksandra Vučića.

„U Vučićev ‘srpski humanoidni robot’ bi mogli da ugrade Mubadala čipove iz Surčina i Boing aviodelove iz Pančeva, a na posao da ih prevoze Mercedes autobusi iz Ikarbusa, do Tenisovih farmi svinja, gde će pakovati pileće nogice, koje letećim automobilima prevoze do Kine“, rekao je Nikezić, a saopštila ta stranka.

Dodao je da „mašta zaista može svašta, pa je od obične prezentacije performansi, Vučić došao do fabrike robota, data centra i data fabrike, koje snabdevaju dva nova energetska kapaciteta od po 300 MW, a sve to do septembra-oktobra ove godine“.

Istakao je da građani Srbije već 14 godina slušaju Vučićeva lažna obećanja o investicijama koje preko noći donose bolji život, a u stvarnosti je milion građana manje.

„EU nikad nije bila dalje, javni dug porastao za 25 milijardi evra, inflacija pojela plate i penzije, dok se vrh vlasti enormno obogatio na koruptivnim dilovima“, rekao je Nikezić.

Vučić je juče na prezentaciji robota kompanije „AGIBOT inovejšen“, rekao da bi Srbija ove godine mogla da počne, kao prva zemlja u Evropi da proizvodi humanoidne robote i da je plan da se između 2026. i 2030. napravi ukupno 50 fabrika za njihovu proizvodnju.

(Beta)

