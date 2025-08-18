Nikezić (SSP) traži da tužilaštvo ispita Brnabić zbog tvrdnje da je pad nadstešnice bio diverzija

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić pozvao je danas tužilaštvo da odmah ispita predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić o saznanjima koja ima, nakon jutrošnje tvrdnje da „apsolutno nema sumnje da je pad nadstrešnice bio planirana diverzija“.

„A ukoliko Ana Brnabić ne dostavi dokaze za takvu tvrdnju, zahtevamo od tužilaštva da odmah pokrene krivični postupak protiv predsednice Skupštine, koja zlonamerno širi lažne i opasne informacije, izaziva paniku i skreće istragu sa koruptivnog dila, zbog kojeg je 16 nedužnih ljudi izgubilo život, a Srbija oštećena više stotina miliona evra“, naveo je Nikezić u saopštenju.

Predsednica parlamenta izjavila je jutros za televiziju Pink da je nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu, koja se obrušila 1. novembra prošle godine i kada je poginulo 16 ljudi, „srušena kao početak obojene revolucije“.

„Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesrećni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavesnih radnji u tom smislu, mislim da je bila planirana diverzija“, navela je Brnabić.

Tezu o diverziji prvi je plasirao predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj, nekoliko dana nakon tragedije.

