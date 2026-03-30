Nikezić (SSP): Treba uvesti vanredno stanje u celom energetskom sektoru Srbije

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić ocenio je danas da je potrebno uvesti vanredno stanje u celom energetskom sektoru Srbije.

Pored toga, kako je Nikezić naveo u saopštenju, zahtev SSP-a je i da država preuzme Naftnu industriju Srbije (NIS) i imenuje profesionalno rukovodstvo u svim energetskim preduzećima.

Nikezić je upitao predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako je moguće da „srpski ekonomski tigar ne može da izdrži sa cenom dizela od 213 dinara za litar, a Severna Makedonija može sa cenom od 173 dinara“.

„Zašto plašite građane cenom dizela od 290 ili 300 dinara za litar, kada niko u Evropi ne plaća toliku cenu? Zašto građani Srbije, bez obzira šta se dešava u svetu, uvek plaćaju najvišu cenu goriva u regionu?“, upitao je Nikezić.

Istakao je da izgleda da ipak nije problem u nekoj globalnoj „savršenoj oluji“, već u nestručnoj, neodgovornoj i koruptivnoj energetskoj politici koju vlast sprovodi.

(Beta)

