Nikezić (SSP): Tužilaštvo da pokrene postupak protiv Siniše Malog, Željka Radovanovića, Tatjane Vuki

Stranke slobode i pravde zatražila je danas da nadležno tužilaštvo odmah pokrene postupak protiv Siniše Malog, Željka Radovanovića, Tatjane Vukić i svih ostalih umešanih u organizovano pranje državnog novca preko partijskog investicionog fonda Vista Rica.

Zatrađeno je i da bude zatvoren taj, kako je istaknuto, „koruptivni fond, a da se pronevereni novac poreskih obveznika vrati u budžet Srbije“.

„Nakon što je Danijela Maletić u Utisku nedelje otkrila razrađeni mehanizam pranja novca: država dodeli koruptivni posao SNS tajkunu, tajkun podigne keš po osnovu bonusa na zaradu, pa taj keš uplati u fond Vista Rica, više nema sumnje da je sam državni vrh osmislio, organizovao i sproveo još jednu pljačku državnog novca“, naveo je u saopštenju potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić.

Dodao je da su „milionske uplate u fond Tatjane Vukić samo delić državnog novca opranog u koruptivnim dilovima, na koje SSP već godinama ukazuje“.

„Upravo zato se svi veliki državni poslovi dodeljuju bez tendera partijskim firmama, zato su ti poslovi tri puta skuplji, zato se godišnje ‘operu’ milijarde evra budžetskog novca i zato je Srbija zvanično najkoruptivnija evropska zemlja, posle Turske i Rusije“, ocenio je Nikezić.

Po njegovim rečima korupcija je danas najveći neprijatelj Srbije, protiv kojeg je moguće izboriti te samo smenom „ove kriminalne vlasti, kažnjavanjem svih korumpiranih funkcionera i oduzimanjem imovine stečene u koruptivnim dilovima“.

(Beta)

