Nikezić (SSP) upitao Vučića kako je povećanje cene dizela na 181 dinar poklon poljoprivrednicima

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić upitao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako je nova cena dizela za poljoprivrednike od 181 dinar "poklon", navodeći da poljoprivrednici u Hrvatskoj taj isti dizel danas plaćaju 104 dinara.

„Kako je moguće da današnje mere nazivate ‘dobrim vestima za građane’, ako i dalje plaćamo najskuplje gorivo u regionu, 31 dinar za litar skuplje nego u Hrvatskoj i 33 dinara skuplje nego u BiH?“, upitao je Nikezić, saopštio SSP.

Upitao je i „kako ćete od Rusije napraviti ‘neprijateljsku državu’ ako usvojite predloženu meru SSP-a, iskoristite ugovoreno pravo preče kupovine i preuzmete Naftnu industriju Srbije po ceni većoj od one koju nudi MOL?“.

„Kako uopšte možete da izgovorite da je ‘nafta kod nas uvek bila skuplja zato što je struja bila jeftinija’? Nema zdrave logike u bilo čemu što izgovarate i radite, a cenu vašeg nestručnog , neodgovornog i koruptivnog vođenja zemlje, najskuplje plaćaju građani Srbije“, naveo je Nikezić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije danas najavio nove cene goriva za narednih nedelju dana koje stupaju na snagu od 15.00 sati.

Cena litra dizela biće veća za četiri dinara i iznosiće 212 dinara, litar benzina biće skuplji dva dinara i koštaće 188 dinara, a cena nafte po litru za poljoprivrednike u narednih nedelju dana košta 181 dinar.

(Beta)

