Nikezić (SSP): Vučić umesto obrazovanja promoviše zatucanost

Umesto da Srbija uvede obavezno srednjoškolsko obrazovanje i podstiče decu da upišu i fakultet, predsednik Aleksandar Vučić „konstantno promovišete zatucanost, siromaštvo i motanje kablova za minimalac“, ocenio je narodni poslanik i potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić u otvorenom pismu.

Nikezić je kritikovao izjavu predsednika, koji je prilikom jednog od poslednjih gostovanja na televiziji, a komentarišući stanje u beogradskoj Petoj gimnaziji i privremenu blokadu nastave, rekao da đaci „ne moraju da idu u (tu) školu, jer srednja škola nije obavezna“.

„Znači, ako im se ne sviđa da školu vodi nekompetentna direktorka, koja je otpustila trećinu nastavnika, pa deca gube dva časa dnevno, ako im se ne sviđa da novi nastavnik matematike čita rešenja sa telefona i na tabli pišu broj ‘minus nula’, ako im se ne sviđa što je direktorka ukinula Savet roditelja, matursku ekskurziju i nagradu za učenika generacije… ne treba ni da idu u školu, jer nije obavezna?“, upitao je Nikezić.

On je takođe ocenio da to nije primerena poruka predsednika zemlje „kojoj najviše nedostaje obrazovanje i iz koje svake godine 50.000 mladih ode u EU, u potrazi za pristojnim životom“.

„E, zato ste vi danas samo predsednik Ćacilenda, u kome ste i okupili one kojima nije palo na pamet da upišu srednju školu. Zašto bi, kad nije obavezna“, navodi se u otvorenom pismu.

(Beta)

