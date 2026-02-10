Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je da je predsednik države Aleksandar Vučić "zaslužio jedino orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi, pošto je Srbija za 10 godina pala za 44 mesta na globalnoj listi percepcije korupcije, a iza nas su u Evropi ostale samo Belorusija, Rusija i Turska".

„U poslednjoj deceniji su nas prestigle Moldavija, Jermenija, Albanija, Ukrajina, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina… pa je Srbija danas na sramnom 116. mestu po indeksu percepcije kurupcije, sa samo 33 od mogućih 100 poena“, naveo je potpredsednik SSP poslanik Dušan Nikezić, u pisanoj izjavi.

„Zato i ne čudi što nam je Evropska komisija dala nezadovaljavajuću ocenu u oblasti primene Zakona o javnim nabavkama, pošto je od 7,3 milijarde evra zaključenih ugovora čak 7,1 milijarda evra dodeljeno bez primene zakona“, piše u saopštenju.

„Korupcija je danas najveći neprijatelj Srbije, koja nas godišnje košta milijarde evra i zbog koje nema dovoljno novca za škole, vrtiće, bolnice, kanalizaciju… pristojne plate i penzije“, ukazao je Nikezić.

On je dodao da njegova stranka „insistira na ulasku u Evropsku uniju (EU), koja se decenijama uspešno bori protiv korupcije, na kažnjavanju svih korumpiranih javnih funkcionera i oduzimanju novca i imovine stečenih koruptivnim dilovima“.

(Beta)

