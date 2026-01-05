Nikezić (SSP): Vučićevu priču o dobrom životu demantuju činjenice

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić ocenio je danas da predsednik Srbije obmanjuje javnost izjavama da se u Srbiji nikad nije živelo bolje.

„Stvarnost je da je cena hrane u Srbiji na nivou proseka EU, a plate su 60 odsto ispod EU proseka“, naveo je Nikezić u saopštenju.

Dodao je da je u 2025. godini dug za keš kredite povećan za 20 odsto, na osam milijardi evra, pa prosečna porodica duguje 3.250 evra samo za keš kredite.

„Privredni rast je sa planiranih 4,2 odsto pao na samo dva odsto i ubedljivo je najniži u regionu, strane direktne investicije su smanjene 53 odsto, a na jugu Srbije dešava se masovno zatvaranje fabrika“, istakao je Nikezić.

Ukazao je na to da je Srbija po percepciji korupcije pala na 105. mesto globalne liste i da se svi veliki projekti ugovaraju bez tendera i po višestruko većim cenama.

„NIS je pod sankcijama, gasni aranžman nije potpisan, EPS uvozi ugalj i struju. Pad u građevinarstvu je 8,4 odsto, a u poljoprivredi 0,3 odsto, seljaci prosipaju mleko i zatvaraju gazdinstva“, istakao je Nikezić.

Loše je, po njegovim rečima i to što Kinezi „nemilice izvoze rudu bakra, zlata i srebra, uz profit od 1,5 milijardi evra“ i što je ove godine rođeno 3,4 odsto manje beba, najmanje od Drugog svetskog rata.

„Činjenice potvrđuju da narodu Srbije ni u 2025. nije bilo dobro, a koliko Vučiću nije dobro vidimo po tome što su mu prioritetne mere u 2026. godini dodatno povećanje plata specijalnih jedinica vojske/policije i opremanje žandarmerije, SAJ, Interventne brigade…“, naveo je Nikezić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com