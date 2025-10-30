Nikola Jovanović (CLS): U Beogradu se gura gubitnički model

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je da osim novog zaduživanja kod privatnih banaka, knjigovodstvenog peglanja gubitaka javnih komunalnih preduzeća i većeg poreza na imovinu, rebalans beogradskog budžeta koji je danas na dnevnom redu zasedanja gradske skupštine, ne nudi nijedno novo rešenje, već zakucava grad u gubitnički model.

„Umesto da se formira ‘Beogradski holding’, jedno preduzeće koji bi obavljalo sve komunalne aktivnosti, poboljšalo koordinaciju različitih službi i uštedelo na troškovima i zaposlenima, vidimo da se postojećim JKP odobravaju besmisleni projekti koji samo služe za dalje izvlačenje novca i upošljavanje partijskih kadrova“, rekao je Jovanović na TV Nova.

Dodao je da se mora usvojiti novi plan generalne regulacije zelenih površina u Beogradu, koji bi stajao na vrhu urbanističke hijerarhije i koji bi propisao duplo više zelenih površina i šuma u gradu, umesto da danas svaki investitor radi šta hoće u direktnom dogovoru sa gradskom vlašću.

(Beta)

