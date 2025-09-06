Nikotinske kesice, kuglice i žvakaće gume zabranjene u Francuskoj od 2026.

Nikotinske kesice, kuglice i žvakaće gume – proizvodi posebno namenjeni mladima, biće zabranjeni u Francuskoj od marta 2026. godine, po dekretu danas objavljenom u Službenom listu.

Vlada je u jesen 2024. godine najavila zabranu nikotinskih kesica zbog trovanja među adolescentima.

Nikotinske kesice bez duvana sadrže u propusnoj tkanini polimerna vlakna impregnirana nikotinom i aromama i ubacuju se između usne i desni.

Zabrana koja bi trebalo da stupi na snagu za šest meseci, po dekretu se odnosi na „sve proizvode za oralnu upotrebu koji sadrže nikotin, sa izuzetkom lekova i medicinskih sredstava“.

To uključuje „kesice porcije“, pastu, kuglice, tečnosti, žvakaće gume, pastile, trakice ili bilo koju kombinaciju tih oblika, navodi se u tekstu.

Savez protiv duvana, federacija antiduvanskih udruženja, pozdravio je tu odluku.

„To je ključna mera za zaštitu mladih ljudi i suprotstavljanje štetnim strategijama industrije koja napreduje na tržištu zavisnosti, a na štetu javnog zdravlja“, piše u saopštenju tog saveza.

U novembru 2023. godine, vodeći francuski naučni autoritet za zdravstvenu bezbednost (Anses), pozvao je na „posebnu budnost“ u vezi sa tim kesicama, naglašavajući da ti proizvodi, poput aromatičnih kuglica, sve češće izazivaju trovanje, a „deca i adolescenti su glavne žrtve“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com