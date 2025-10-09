NIN: Državnom univerzitetu u Novom Pazaru preti zatvaranje

Jedina državna visokoškolska ustanova u Raškoj oblasti/Sandžaku, Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) mogao bi biti zatvoren i osnovano se sumnja da će ostati bez akreditacije i dozvole za rad, piše NIN.

Umesto da Vlada Srbije, njena nadležna tela i resorno Ministartstvo prosvete ispitaju kako se i zašto došlo do ove i alarmantne i tragične situacije, posegnulo se za najlakšim – optuženi su studenti i veći deo profesora da su politički instruisani, naveo je taj beogradski nedeljnik u najnovijem broju.

Realnost je, kako piše u tekstru pod naslovom „Univerzite to sam ja“ daleko od priče koja se nameće, a potezi koji su doveli do devastacije DUNP-a povlačeni su mnogo godina pre blokada.

Ti potezi nemaju dodirnih tačaka, kako se navodi u tekstu, ni sa studentima niti sa profesorima, već isključivo sa sadašnjom upravom i rektorkom DUNP-a Zanom Dolićanin.

Teško je poverovati da se Ministarstvo prosvete ili bilo ko od nadležnih i bavio ovim univerzitetom jer, kako je navedeno, da jeste… shvatili bi, da je rad DUNP-a doveden u pitanje zbog nestručnosti i nezakonitosti, a ne bilo kojeg političkog angažmana studenata i profesora, piše NIN.

(Beta)

