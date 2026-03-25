NIS i Đedović Handanović o planovima poslovanja i snabdevanju

Ministarka rudarstva i energetike Srbije, Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije (NIS), Kirilom Tjurdenjevim o planovima poslovanja ove kompanije i snabdevenosti tržišta naftom i naftnim derivatima, saopštilo je to Ministarstvo.

„Država preduzima sve mere da tržište ostane redovno snabdeveno, da male pumpe nastave da rade bez prekida i očekujemo da svi koji kupuju od NIS-a, manji i veći kupci, budu snabdeveni. NIS je već povećao preradu sirove nafte i nastaviće i u aprilu da povećava proizvodnju kako bi svih derivata bilo dovoljno“, rekla je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da operativna licenca koju je NIS dobio od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine važi do 17. aprila, kao i da je država stavila na raspolaganje 40.000 tona dizela iz svojih rezervi naftnim kompanijama.

„Zabranili smo izvoz dizela, benzina i sirove nafte, smanjili akcize za 20 odsto i dali državne zalihe dizela na raspolaganje naftnim kompanijama čime smo uspeli da zaštitimo tržište od nestašica i visokih cena. Sve što NIS proizvodi je za naše tržište i u ovom trenutku uspevaju da zadovolje sve zahteve. Zbog skoka cena nafte značajno je smanjen uvoz derivata, suočeni smo na mnogo faktora, naftnom krizom zbog sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i sankcijama sa kojima se NIS bori duže od godinu dana“, rekla je Đedović Handanović.

Tjurdenjev je zahvalio za podršku i pomoć koju država pruža NIS-u u poslednjih godinu dana tokom rešavanja pitanja sankcija.

(Beta)

