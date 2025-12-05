NIS isplaćuje plate zaposlenima, očekuje se obraćanje generalnog direktora

Naftna industrija Srbije (NIS) će zaposlenima isplatiti zaradu za decembar, a očekuje se i obraćanje generalnog direktora, saznaje N1.

Sindikat Rafinerije u Pančevu, koja je u vlasništvu NIS-a koji je pod američkim sankcijama od 9. oktobra, tražio je da im se generalni direktor NIS-a obrati, kao i da im kadrovska služba odgovori na niz pitanja koja se tiču statusa zaposlenih.

Između ostalog su tražili da kompanija napravi dogovor o moratorijumu, kao za vreme korone, sa poslovnim bankama za otplate ličnih kredita zaposlenih, koji bi imali problem ukoliko bi došlo do nemogućnosti isplata zarada.

(Beta)

