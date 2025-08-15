NIS sprema zaposlene za vanredno stanje

Zaposleni u Naftnoj industriji Srbije danas su, na kraju radnog vremena, preko interne mreže dobili obaveštenje da je kompanija obavezna da obezbedi „preduslove za sprovođenje radne obaveze ukoliko dođe do proglašenja vanrednog ili ratnog stanja“.

Kako se navodi u obaveštenju koje su agenciji Beta dostavili radnici ove kompanije, pod uslovom anonimnosti, NIS je svoje zaposlene obavestio da je, u skladu sa zakonskim propisima i Odlukom Vlade Republike Srbije, ta kompanija „prepoznata kao veliki tehnički sistem od značaja za odbranu zemlje u oblasti energetike“.

„Ova mera je deo preventivnih aktivnosti i ne znači da se očekuje nastanak vanredne ili ratne situacije, već služi isključivo u svrhu usklađenosti sa zakonskim propisima“, stoji u dopisu.

Nakon rezultata sprovedene redovne revizije ispunjenosti zakonskih obaveza kompanije, kao deo potrebnih aktivnosti, definisana je obaveza Kompanije da zaposlenima, koji po zakonu podležu radnoj obavezi, izda i dostavi Saopštenja o raspoređivanju, stoji dalje u obaveštenju menadžmenta.

„Zaposleni će Saopštenja dobiti preko Front ofisa i nakon potpisivanja Saopštenja, potrebno je da ista zaposleni predaju Front ofisu najkasnije do 15. novembra 2025. godine. Potpisivanjem Saopštenja, zaposleni potvrđuju da su obavešteni, da u slučaju proglašenja vanrednog ili ratnog stanja, nastavljaju sa obavljanjem svojih redovnih radnih zaduženja u okviru Kompanije“, precizirano je u ovom obaveštenju zaposlenima.

„U skladu sa obavezama Kompanije definisanih zakonskim propisima, samo u slučaju nastanka ratnog ili vanrednog stanja, Kompanija će dodatno dostaviti i Rešenja zaposlenima, koja definišu radne obaveze zaposlenih tokom trajanja ratnog ili vanrednog stanja“, dodaje se.

Beta je poslala pitanja kompaniji NIS, ali budući da se sve dogodilo nakon radnog vremena, u petak, očekujemo da bi odgovori mogli stići narednih dana.

(Beta)

