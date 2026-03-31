Niška opozicija traži vanredne lokalne izbore, uskoro počinje prikupljanje potpisa

Odbornici opozicionih stranaka u Nišu bojkotovali su današnje zasedanje Skupštine grada i zatražili raspisivanje vanrednih lokalnih izbora.

Prema njihovim rečima, sednica je nelegalna i nelegitimna jer joj prisustvuje dosadašnji predsednik Skupštine grada Niša Igor Novaković koji je 11. marta presudom Apelacionog suda pravosnažno osuđen na godinu i po dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja dok je bio direktor „Jugoistoka“.

Odbornik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković najavio je da će 4. aprila krenuti da prikupljaju potpise za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora.

„Moramo da se ujedinimo ukoliko hoćemo slobodu, za nju moramo da se borimo“, rekao je Stanković na konferenciji za medije koju su opozicioni odbornici održali ispred Skupštine grada.

On je naveo da je Narodni pokret Srbije zatražio od Višeg suda da obavesti nišku Skupštinu da je Novaković pravosnažno osuđen, ali da sud to nije uradio, a to nije uradio ni zamenik predsednika Skupštine Vladica Maričić.

Dragan Milić, šef istoimene odborničke grupe, rekao je da je jedino rešenje za izlazak iz „ove sramne situacije“ uvođenje prinudne uprave i raspisivanje vanrednih izbora.

On je istakao da Novaković nije više odbornik niškog parlamenta, te da naprednjaci nastavljaju da vladaju silom.

U Nišu je danas počela sednica Skupštine grada sa samo jednom tačkom dnevnog reda – izbor novog predsednika niškog parlamenta, kojoj ne prisustvuje nijedan od 30 odbornika opozicije.

Oni bojkotuju skupštinsko zasedanje kako Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri ne bi imali kvorum.

Niška skupština ima 61 odbornika, a naprednjaci sa svojim koalicionim partnerima imaju „tesnu“ većinu sa 31 odborničkim mestom.

Zamenik predsednika Skupštine grada Vladica Maričić otvorio je zasedanje i rekao da postoji kvorum za odlučivanje jer sednici prisustvuje 31 odbornik.

Maričić je rekao da je dosadašnji predsednik Skupštine grada Igor Novaković podneo ostavku, tako da on rukovodi sednicom.

Novaković je na skupštinskom zasedanju rekao da još nije dobio presudu, već je čitao o njoj na sajtu.

On je danas podneo ostavku i na mesto odbornika.

Dosadašnji predsednik niške Skupštine Igor Novaković je presudom Apelacionog suda pravosnažno osuđen na godinu i po dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja u vreme dok je bio direktor preduzeća „Jugoistok“.

Kako su istakli predstavnici opozicije, njemu je automatski prestao mandat, tako da naprednjaci i njihovi koalicioni partneri više nemaju kvorum.

Novaković je juče i zvanično podneo ostavku, a onda je zakazana hitna sednica Skupštine kako bi bio izabran novi predsednik.

Odbornici vladajuće većine kao jedinog kandidata za predsednika Skupštine predložili su socijalistu Darka Nikolića.

(Beta)

