Niški Filozofski: Osnivanje Fakulteta srpskih studija cepa fakultet, udar na autonomiju

Zaposleni i studenti Filozofskog fakulteta u Nišu su ocenili da bi najavljeno osnivanje „Fakulteta srpskih studija“ koji bi nastao izdvajanjem Departmana za istoriju, Departmana za srbistiku i Departmana za ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta, „direktno podrilo temelje autonomije visokog obrazovanja u Srbiji“ i dovelo u pitanje opstanak „čitavog univerzitetskog sistema“.

U zajedničkom saopštenju koje prenose Južne vesti, ocenjuju da se tim „cepanjem“ Fakulteta šalje „alarmantan signal da se političkim odlukama može samovoljno urušavati generacijama građen akademski integritet“.

Vlada Srbije je 6. novembra odlučila o osnivanju „Fakulteta srpskih studija“ i potom je održana vanredna skupština Nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta u Nišu, na koju su pozvani svi nastavnici, saradnici, zaposleni i studenti, dekan i uprava Fakulteta.

Oni navode da kolektiv fakulteta do sada nije javno iskazivao protest povodom najava osnivanja novog fakulteta „uvažavajući da je u toku proces razgovora uprava Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Nišu sa predstavnicima Vlade“, ali da je njihova akademska i moralna odgovornost sada reaguju.

„Odlukom da se Fakultet srpskih studija osnuje na adresi Filozofskog fakulteta u Nišu, najflagrantnije se uzurpira prostor Filozofskog fakulteta, ustanove sa više od pola veka tradicije i jedne od najstarijih članica Univerziteta u Nišu. Time se direktno narušava autonomija naše visokoškolske ustanove, koja po Ustavu Republike Srbije i Zakonu o visokom obrazovanju ima pravo da samostalno uređuje unutrašnju organizaciju, studijske programe i korišćenje imovine“, navode u saopštenju.

UKazuju da su se protiv tog predloga već izjasnila sva relevantna tela Filozofskog fakulteta – Nastavno-naučno veće i Savet fakulteta, kao i Savet Univerziteta u Nišu.

„Odluka Vlade doneta bez saglasnosti fakultetskih i univerzitetskih tela predstavlja nezakonit akt, suprotan Članu 57. Zakona o visokom obrazovanju i Članu 72. Ustava Republike Srbije koji garantuju autonomiju univerziteta“, ukazali su zaposleni i studenti Filozofskog fakulteta u Nišu.

„Predložena inicijativa koja je prvi put najavljena na političkom skupu, a sprovedena bez valjanih procedura i studije izvodljivosti, ne uvodi nove akademske programe niti obrazovne sadržaje, već predviđa preuzimanje postojećih departmana, nastavnog kadra, akreditovanih studijskih programa, kao i studenata Filozofskog fakulteta“, stoji u saopštenju.

Zaposleni i studenti Filozofskog fakulteta koji su juče prisustvovali sastanku pozvali su akademsku i širu domaću i međunarodnu javnost da ih podrži i „aktivno učestvuje u zaštiti zakonskih prava članova akademske zajednice i odbrani autonomije visokog obrazovanja“.

Grad Niš je predložio Vladi Srbije novu visokoškolsku ustanovu – „Fakultet za srpske studije“, gde bi se od Filozofskog fakulteta odvojili departmani za istoriju, srbistiku i za ruski jezik i književnost.

Rukovostvo Filozofskog fakulteta, kako su ranije saopštavali, nije bilo upoznato s procedurom koja je prethodila tom predlogu.

Odluka o osnivanju „Fakulteta srpskih studija Univerziteta u Nišu“ doneta je 6. novembra, objavljena dan kasnije u „Službenom glasniku“, a potpisao je potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Ta odluka odluka je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Po njoj će Univerzitet u Nišu i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu uskladiti statute i druge opšte akte, organizaciju i rad sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja odluke na snagu.

Uz to je za vršioca dužnosti dekana „Fakulteta srpskih studija“ imenovan profesor Slaviša Nedeljković, redovni profesor Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu.

(Beta)

