Niški odbor ZLF: Otpuštanje radnika kraj privlačenja investitora uz subvencije države

Gradski odbor Zeleno-levog fronta (ZLF) u Nišu ocenio je da najava gradonačelnika Niša da će 500 novih radnih mesta biti otvoreno u fabrikama IMI i Yusei, predstavlja pokušaj zavaravanja javnosti u trenutku kada stotine Nišlija svake nedelje dobijaju otkaze.

Prema oceni Zeleno-levog fronta, otpuštanje radnika iz stranih firmi koje su dobile subvencije države predstavlja kraj jednog ekonomskog modela koji se godinama predstavlja kao razvojna politika, a koji se sada „nezadrživo urušava“.

„Reč je o modelu koji počiva na ideji privlačenja stranog kapitala obećanjem jeftine radne snage i novca poreskih obveznika, bez ikakve dugoročne strategije. Bez ulaganja u domaću privredu i bez izgradnje ekonomije koja bi mogla da opstane kada strani investitori odu“, navedeno je u saopštenju ZLF-a.

Istakli su da je da je politika masovnih subvencija stranim investitorima pokazala svoj pravi karakter.

„Strani kapital je uzeo novac, iskoristio jeftinu radnu snagu i otišao čim je postalo isplativije negde drugde, tačno onako kako je uvek i radio i kako će uvek raditi kada mu se pruži takva prilika“, dodao je ZLF.

Radnici su, dodali su, platili cenu tog eksperimenta svojom egzistencijom, a svi građani Srbije su ga finansirali iz svojih džepova, ne znajući ni pod kojim uslovima su ti ugovori potpisivani, niti šta je tačno obećano investitorima u njihovo ime.

„Bez smene Srpske napredne stranke i korenite promene ekonomske politike nema ni početka procesa ekonomskog razvitka. Jedino promenom vlasti možemo pokrenuti politiku koja će biti osnov stvarnog ekonomskog prosperiteta, razvoja domaće privrede i Niša koji ima zdravu budućnost“, dodaje se u saopštenju ZLF-a.

(Beta)

